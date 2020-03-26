Jandarmadan şehirlerarası otobüslere denetim
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İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa

Jandarmadan şehirlerarası otobüslere denetim

Jandarmadan şehirlerarası otobüslere denetim 65 yaş üstü bir kadın otobüsten indirilerek jandarma tarafından evine bırakıldı Jandarma ekipleri Eyüpsultan Işıklar gişelerinde şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurarak denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

26.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:26
Jandarmadan şehirlerarası otobüslere denetim

Jandarmadan şehirlerarası otobüslere denetim

65 yaş üstü bir kadın otobüsten indirilerek jandarma tarafından evine bırakıldı

İSTANBUL - Jandarma ekipleri Eyüpsultan Işıklar gişelerinde şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurarak denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde, seyahat belgesi bulunmayan 65 yaş üstü bir kadın otobüsten indirilerek jandarma tarafından evine bırakıldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgede toplu ulaşım araçlarının yolcu kapasitesi düşürülmüştü. İstanbul Jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan Işıklar gişelerinde şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurarak denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Otobüs sürücülerinin evrakları, genelgeye uyulup uyulmadığı ve kimlik kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan yolcular otobüslerden indirilerek jandarma kontrolünde evlerine yönlendirildi.

Denetimlerde, seyahat belgesi bulunmayan 65 yaş üstü bir kadın otobüsten indirilerek jandarma tarafından evine bırakıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri havadan drone ile de kontroller gerçekleştirdi.

Jandarmadan şehirlerarası otobüslere denetim

Kaynak: İHA

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Jandarmadan şehirlerarası otobüslere denetim

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