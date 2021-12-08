Jandarmadan Sedanur'a özel doğum günü

Düzce İl Jandarma Komutanı ve eşi özel çocuğa doğum günü sürprizi yaptı. Özel çocuklar için özel tasarlanan araçla evinden alınan Senanur Yeşilyurt, jandarma abi ve ablaları tarafından hazırlanan doğum günüde Jandarma Komutanı ve eşi ile birlikte pastasının mumlarını üfledi.

Düzce merkezde oturan Senanur Yeşilyurt için Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naci Akkaş ve eşi Aylin Akkaş, sürpriz doğum günü hazırladı. Jandarma ekipleri Yeşilyurt'u evinden özel tasarım araçla alarak sosyal tesislere getirdi. Senanur, burada Jandarma Komutanı Naci ve Aylin Akkaş tarafından karşılandı. Kendisi için hazırlanan pastayı ve atmosferi gören Senanur, şaşkınlığını gizleyemedi. Sürpriz için teşekkür eden Senanur daha sonra kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını da Jandarma Komutanı Naci ve eşi Aylin Akkaş ile birlikte üfledi. Hayatının sürprizini yaşayan minik Senanur'un mutluluğu yüzüne yansıdı. - DÜZCE