: Jandarmadan sahte içki operasyonu; sahte içki üretip, satan tekel bayii sahibi yakalandı

27.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:54

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 3 adrese düzenlediği operasyonda 320 litre sahte viski ve bin 215 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 535 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda sahte içki, üretip, sahibi olduğu tekel bayiinde satan kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y. isimli bir kişinin, bir apartmanın zemin katındaki depoda sahte içki ürettiği bilgisini aldı. Ekipler depo ve çevresini takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.Y.?nin depoda ürettiği sahte içkileri, evinde yarım litrelik pet şişelere doldurduğu ve Avcılar'da bulunan kendisine ait tekel bayiinde sattığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüphelinin sahte içkileri ürettiği depo, ikamet adresi ve tekel bayiine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli M.Y. elinde koli ile bir apartmanının bodrum katında yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 320 litre sahte viski ve bin 215 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 535 litre sahte içki ile çok sayıda boş içki şişesi ile bidon ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan M.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu