Jandarmadan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara çiçek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Jandarmadan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara çiçek

Jandarmadan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara çiçek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde Trafik haftası kapsamında bilgilendirme pankartları asıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Trafik haftası kapsamında bilgilendirme pankartları asıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla trafik pankartları asıldı. Karayollarında denetimleri de sıklaştıran jandarma, durdurduğu araçlarda hem muafiyet belgelerini kontrol etti, hem de trafik haftasıyla ilgili bilgilendirmede bulunup broşür dağıttı. Jandarma Trafik haftasında sağlık çalışanlarını da unutmadı. Denetimlerde sürücü ve yolculara çiçek hediye eden jandarma, sağlık çalışanlarını da çalıştıkları kurumlarda ziyaret edip çiçek hediye etti. - ANTALYA

Jandarmadan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara çiçek
Jandarmadan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara çiçek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarmadan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara çiçek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 18:39:58. #1.15#

title