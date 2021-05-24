Jandarmadan reflektör denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan reflektör denetimi

Jandarmadan reflektör denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Alaçam İlçe Jandarma Trafik Tim ekipleri "Reflektör tak, görünür ol" sloganı ile uygulama yaptı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Alaçam İlçe Jandarma Trafik Tim ekipleri "Reflektör tak, görünür ol" sloganı ile uygulama yaptı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, "Karayolu trafik güvenliği eylem planı" kapsamında tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek, traktör römorklarına ışık ve reflektör takmayı yaygınlaştırarak trafikte görünürlüğünü arttırmak amacıyla "Reflektör tak görünür ol" sloganı ile kaza riskini en aza indirmek için denetimlere aralıksız devam ediyor.

Trafik tim ekiplerince tarım sezonunun başlaması nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde yasal bir zorunluluk olmasına rağmen insanların bu konuda ihmalkar davranıldığını dile getiren ekipler, "Traktör kullanan vatandaşlarımızdan özellikle gece saatlerinde römorkların arkasına reflektör takmalarını talep ediyoruz. Gece seyahatlerinde ya da yol kenarlarında park halinde olan traktörlere mutlaka reflektör takılmasını istiyoruz. Yasaları ihmal eden ya da uygulamayan vatandaşlarımıza ceza kesmek zorunda kalabiliriz. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile insanlarımıza hayatlarının değerli olduğunu ve her trafik kuralının insanlarımız için kullanıldığını hatırlatmak istedik. Can ve mal kaybını önlemek bizim için çok önemli. Traktör sahiplerinden özellikle römorklu olanlardan mutlaka römorklarının arkasına reflektör takmalarını istiyoruz. Sezonun başlaması nedeniyle bu süreç önemli. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarından ve vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dediler.

Reflektör takmayan traktör sürücülerine 144 TL trafik cezası uygulanacağı belirtildi. - SAMSUN

Jandarmadan reflektör denetimi
Jandarmadan reflektör denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! İzmir'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu
Son dakika! İzmir'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu
Kaza geçirip yaralanınca getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
Kaza geçirip yaralanınca getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Deniz Demir Derya Yanık Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ozan Tufan Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmadan reflektör denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 15:52:30. #1.16#

title