Jandarmadan reflektör denetimi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Alaçam İlçe Jandarma Trafik Tim ekipleri "Reflektör tak, görünür ol" sloganı ile uygulama yaptı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Alaçam İlçe Jandarma Trafik Tim ekipleri "Reflektör tak, görünür ol" sloganı ile uygulama yaptı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, "Karayolu trafik güvenliği eylem planı" kapsamında tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek, traktör römorklarına ışık ve reflektör takmayı yaygınlaştırarak trafikte görünürlüğünü arttırmak amacıyla "Reflektör tak görünür ol" sloganı ile kaza riskini en aza indirmek için denetimlere aralıksız devam ediyor.

Trafik tim ekiplerince tarım sezonunun başlaması nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde yasal bir zorunluluk olmasına rağmen insanların bu konuda ihmalkar davranıldığını dile getiren ekipler, "Traktör kullanan vatandaşlarımızdan özellikle gece saatlerinde römorkların arkasına reflektör takmalarını talep ediyoruz. Gece seyahatlerinde ya da yol kenarlarında park halinde olan traktörlere mutlaka reflektör takılmasını istiyoruz. Yasaları ihmal eden ya da uygulamayan vatandaşlarımıza ceza kesmek zorunda kalabiliriz. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile insanlarımıza hayatlarının değerli olduğunu ve her trafik kuralının insanlarımız için kullanıldığını hatırlatmak istedik. Can ve mal kaybını önlemek bizim için çok önemli. Traktör sahiplerinden özellikle römorklu olanlardan mutlaka römorklarının arkasına reflektör takmalarını istiyoruz. Sezonun başlaması nedeniyle bu süreç önemli. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarından ve vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dediler.

Reflektör takmayan traktör sürücülerine 144 TL trafik cezası uygulanacağı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı