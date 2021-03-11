Jandarmadan PKK'nın finans kaynağına büyük darbe
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Jandarmadan PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

11.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:21
Jandarmadan PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vururken, 482 kilo eroin, 75 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vururken, 482 kilo eroin, 75 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yandan PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da sorumluluk bölgesindeki asayiş, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında istihbarat çalışmaları sonucu 10-11 Mart tarihinde Yüksekova ilçesinin kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda PKK terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vururken, toplam 482 kilo eroin, 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

"Bakan Soylu'dan jandarmaya teşekkür"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili sosyal medya hesaplarından, "482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin. Terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari'de bir darbe daha. Tebrikler @Jandarma" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ

Jandarmadan PKK'nın finans kaynağına büyük darbe
Jandarmadan PKK'nın finans kaynağına büyük darbe
Jandarmadan PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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