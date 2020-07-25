Jandarmadan piknik alanlarında koronavirüs denetimi İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, piknik alanları ve mesire yerlerine yönelik 160 tim, 480 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, piknik alanları ve mesire yerlerine yönelik 160 tim, 480 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, koronavirüs tedbirlerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği vatandaşların piknik alanları ile mesire yerlerinde sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyup uymadığını kontrol etti.

Jandarma ekiplerince ayrıca vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı araçlarında değerli eşya bırakmayarak araçlarını görebilecekleri bir şekilde park etmeleri, orman yangınlarına karşı piknik ateşlerini kontrollü olarak yakmaları ve çocuklarını sahipsiz bırakmamaları konularında ikazda bulunuldu.

Arnavutköy Tayakadın piknik alanındaki denetimlerde, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Asayiş Timleri de görev aldı.

Kaynak: AA