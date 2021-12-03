Jandarmadan özel öğrencilere gül - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan özel öğrencilere gül

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Jandarmadan özel öğrencilere gül

Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından Köseli Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrencilere "3 Kasım Dünya Engelliler Günü" kapsamında gül dağıtıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından Köseli Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrencilere "3 Kasım Dünya Engelliler Günü" kapsamında gül dağıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Köseli Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrencileri yalnız bırakmadı. Denetimlerini aralıksız sürdüren jandarma trafik ekipleri, okul öğrencileri, rehber personel ve öğretmenlere gül vererek Engelliler Günü'nü kutladı. Ayrıca ekipler öğrencilerin araçlara binerken dikkatli ve tedbirli olmaları, araç içinde emniyet kemerlerini takmaları, araçta görevli rehber personellerin öğrenci taşıma esnasında sarı fosforlu yelek giymeleri, öğrencilere inme ve binme konusunda yardımcı olmaları hususunda gerekli bilgilendirmeler yaptı. - SAMSUN

Jandarmadan özel öğrencilere gül

Jandarmadan özel öğrencilere gül

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title