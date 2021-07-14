Jandarmadan otele uyuşturucu baskını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otel işletmecisi ile otelde kayıtsız kalan şahıs, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otel işletmecisi ile otelde kayıtsız kalan şahıs, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmaların ardından, Akyarlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otele operasyon yapıldı. İşletmede yapılan aramada, işletme sahibi Z.P. ve işletmede kayıtsız olarak kaldığı tespit edilen T.İ. isimli şahısların odalarında ve üstlerinde 600 gram skunk maddesi, 300 gram kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet öğütme aparatı ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili Z.P. ve T.İ. isimli şahıs gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı