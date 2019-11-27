Jandarmadan örnek davranış

27.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:45

Kilis'te, jandarma tarafından Kadına yönelik şiddetle mücadele için vatandaşlara broşür ve karanfil dağıttı.



Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinde görevli bayan jandarma personeli tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Cumhuriyet Meydanında vatandaşlın bilinçlendirilmesi için stant açıldı. Daha sonra jandarma personeli tarafından broşür ve karanfil dağıtıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA