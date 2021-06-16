Jandarmadan önleyici tedbir, 3 şüpheli yakalandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Jandarmadan önleyici tedbir, 3 şüpheli yakalandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Jandarmadan önleyici tedbir, 3 şüpheli yakalandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekiplerinin önleyici tedbirler kapsamında yaptığı çalışmada 3 şüpheli yakalandı çeşitli miktarlarda metanfetamin, eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin önleyici tedbirler kapsamında yaptığı çalışmada 3 şüpheli yakalandı çeşitli miktarlarda metanfetamin, eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sivrice ve merkeze bağlı köy yolları üzerinde önleyici tedbir kapsamında çalışma yapıldı. Ekiplerin suç işlenmesini önlemek, halkın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak amacıyla yaptığı çalışmada görevlendirilen 3 ekip, şüpheli araç ve şahıslar üzerine yoğunlaştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada durdurulan şüpheli şahıslardan çeşitli toplamda 40 gram metanfetamin ile eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden A.K. (41) ile F.S (19) hakkında uyuşturucudan, S.A. (33) hakkında ise ruhsatsız tabanca bulundurmak işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarmadan önleyici tedbir, 3 şüpheli yakalandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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