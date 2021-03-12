Jandarmadan okullarda "Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca" semineri
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Jandarmadan okullarda "Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca" semineri

12.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:56
Jandarmadan okullarda

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okullarda eğitim seminerleri veriyor.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okullarda eğitim seminerleri veriyor.

Yüz yüze eğitiminin başlamasıyla jandarma trafik ekipleri "Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca" projeleri kapsamında jandarma sorumluluk alanında bulunan tüm okullarda seminer verildi. Eğitim döneminin sonuna kadar devam edecek olan seminerlerde, 4-17 yaş grubu öğrencilere trafik bilincinin kazandırılması amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR

Jandarmadan okullarda 'Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca' semineri
Jandarmadan okullarda 'Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca' semineri
Jandarmadan okullarda 'Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca' semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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