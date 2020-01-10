Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim

10.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:07

Jandarma trafik timleri, huzur ve güven uygulamaları kapsamında okul servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı.



Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri okul servis araçlarında öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.



Jandarma trafik timleri, öğrenci taşıyan okul servis araçlarını tek tek durdurup, araçları, şoförleri ve rehber personeli kontrol etti. Gerçekleştirilen denetimlerde öğrencilerin daha güvenli bir ortamda evlerinden okullarına, oradan da tekrar evlerine ulaşmasını sağlamak amaçlanıyor. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan okul servis şoförlerine gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor.



Trafik timleri okul servis araçlarında bulunan öğrencilere servis araçlarına biner binmez mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını, şoförün dikkatini dağıtmamalarını güzergah dışında herhangi bir yerde inmemelerini ve herhangi bir olumsuz durumda 156 jandarma imdat hattını aramalarını istediler. Okul servis şoförlerine de çeşitli uyarılarda bulunan timler, özellikle tüm öğrencilerin emniyet kemerlerinin takılıp, takılmadığından, araca öğrenci dışında kimsenin alınmaması konularına dikkat çekerek huzur ve güven içinde taşıma işleminin yapılmasını istediler.



Yapılan uygulamadan hem öğrencilerin, hem de okul servis şoförlerinin memnun oldukları gözlendi. - MALATYA

Kaynak: İHA