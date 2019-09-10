Jandarmadan okul önlerinde denetim: 17 gözaltı
BURSA'da, jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla öğrencilerin güvenli eğitim dönemi geçirmeleri için okul önlerinde, metruk binalarda ve kafelerde uygulama yaptı.
BURSA'da, jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla öğrencilerin güvenli eğitim dönemi geçirmeleri için okul önlerinde, metruk binalarda ve kafelerde uygulama yaptı. Denetimde; 9 bin 873 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi gözaltına alındı.
Bursa Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla okul önlerinde denetimlere başladı. Öğrencilerin güvenli eğitim dönemi geçirebilmeleri için 3 aşamalı gerçekleştirilen uygulamada; 1092 umuma açık mekan, 124 okul ve 81 metruk bina kontrol edildi. 242 tim ve yaklaşık 850 kişilik jandarma personelinin katıldığı uygulamada; 9 bin 873 kişi sorgulanırken, aranması olan 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan yol uygulamasında ise 4 bin 596 araç kontrol edilirken, 15 araç trafikten men edildi, 58 sürücüye de toplam 18 bin 838 liralık idari para cezası kesildi.