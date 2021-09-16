Jandarmadan okul çevrelerinde 'Huzur' uygulaması - Haberler
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Jandarmadan okul çevrelerinde "Huzur" uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan okul çevrelerinde

Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerinde 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerinde 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde icra edilen huzur ve güven uygulaması kapsamında, tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevrelerinde ki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapan yerler, umuma açık yerler ile okulla ilişkisi olmadığı halde okul ve çevresinde bulunan şüpheli şahıslar ve aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde bu tür uygulamalara devam edileceği ifade edildi. - MUŞ

Jandarmadan okul çevrelerinde Huzur uygulaması

Jandarmadan okul çevrelerinde Huzur uygulaması

Jandarmadan okul çevrelerinde Huzur uygulaması

Jandarmadan okul çevrelerinde Huzur uygulaması

Jandarmadan okul çevrelerinde Huzur uygulaması

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