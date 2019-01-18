Jandarmadan Okul Çevrelerinde Denetim

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik asayiş denetimleri gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumluluk alanlarındaki okulların çevrelerinde gerçekleştirdikleri uygulamada, çeşitli suçlardan araması bulunan 33 kişiyi yakaladı.

Çalışmalarda, 3 gram metamfetamin ele geçirilirken, 58 araç hakkında cezai işlem uygulandı. Ekipler, 33 araç trafikten men ederken, kurallara uymayan sürücülere 22 bin 637 lira ceza yazdı. Ayrıca, kabahatler kanunu kapsamında ise 20 kişiye 3 bin 415 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA