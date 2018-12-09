Jandarmadan Öğrencilerin Güvenliği İçin Yoğun Mesai

Bartın İl Jandarma Komutanlığı'nın öğrencilere yönelik trafik eğitimleri ve okul yaya geçitlerindeki denetimleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Kumluca Şehit Sinan Oruç Çok Programlı Lisesi'nde 6 öğretmen ve 120 öğrencinin katılımı ile trafik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilere okul geçidinde uygulamalı eğitimler verildi. Görevliler ayrıca okul geçidini kullanan taşıtların öğrencilere geçiş hakkını vermeleri hususunda trafik denetimi gerçekleştirilerek sürücüleri ikaz etti.

Jandarma Trafik Timlerince 'Güvenli Tarım Aracı' ve 'Trafik Dedektifleri' projeleri kapsamında da 2018 yılı içerisinde okullarda icra edilen 17 seminerde 918 öğrenciye, 56 öğretmene; köy ve belde merkezlerinde icra edilen 21 seminerde 66'sı okul taşıt sürücüsü olmak üzere 445 sürücü ve 169 yayaya Trafik Eğitim Semineri verildi. - BARTIN