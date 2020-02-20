Jandarmadan öğrencilere "trafik kuralları" eğitimi
Hatay'da, jandarma trafik timlerince ilkokul öğrencilerine slayt eşliğinde trafik kuralları anlatıldı.
Hatay'da, jandarma trafik timlerince ilkokul öğrencilerine slayt eşliğinde trafik kuralları anlatıldı.
Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, ilçede bulunan Yarseli İlkokulu'nda miniklere yönelik eğitim çalışması yaptı.
Bu kapsamda, öğrencilere slayt eşliğinde trafik kuralları, yaya önceliği ve trafik levhaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitimi ilgiyle dinleyen ilkokul öğrencileri, merak ettikleri konularda sorular sordu.