Jandarmadan öğrencilere "trafik kuralları" eğitimi
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Jandarmadan öğrencilere "trafik kuralları" eğitimi

Hatay'da, jandarma trafik timlerince ilkokul öğrencilerine slayt eşliğinde trafik kuralları anlatıldı.

20.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:18
Jandarmadan öğrencilere

'da, trafik timlerince ilkokul öğrencilerine slayt eşliğinde trafik kuralları anlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, ilçede bulunan Yarseli İlkokulu'nda miniklere yönelik eğitim çalışması yaptı.

Bu kapsamda, öğrencilere slayt eşliğinde trafik kuralları, yaya önceliği ve trafik levhaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimi ilgiyle dinleyen ilkokul öğrencileri, merak ettikleri konularda sorular sordu.

Kaynak: AA
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