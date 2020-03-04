Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Düziçi ve Bahçe ilçelerinde jandarma ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
04.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:06
Düziçi ve Bahçe ilçelerinde jandarma ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
"İyi dersler şoför amca" projesi kapsamında iki ilçedeki öğrencilere, jandarma ekiplerince "Trafikte nasıl davranılmalı ve nelere dikkat edilmeli?" konularında bilgi verildi.
Okul idarecileri ve öğrenciler, jandarmanın eğitiminden memnuniyet duydu.
Kaynak: AA