Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Düziçi ve Bahçe ilçelerinde jandarma ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

04.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:06
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

ve ilçelerinde ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

"İyi dersler şoför amca" projesi kapsamında iki ilçedeki öğrencilere, jandarma ekiplerince "Trafikte nasıl davranılmalı ve nelere dikkat edilmeli?" konularında bilgi verildi.

Okul idarecileri ve öğrenciler, jandarmanın eğitiminden memnuniyet duydu.

Kaynak: AA

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