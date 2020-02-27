Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma trafik ekiplerince öğrencilere yönelik bilinçli bisiklet kullanımı ve trafik eğitimi verildi.

27.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:08
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

'in ilçesinde trafik ekiplerince öğrencilere yönelik bilinçli bisiklet kullanımı ve trafik eğitimi verildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli trafik timlerince, Kargıpınar Mahallesi'nde bulunan okullarda öğrencilere yönelik, bilinçli bisiklet kullanımını sağlamak, bisiklet ile ulaşımın yaygınlaştırılması, kask kullanımının önemi ve kask takma alışkanlığının sağlanması


amacıyla seminer düzenlendi. Seminerde ayrıca, okul servislerinde emniyet kemeri ve önemi, önemli trafik kuralları, güvenli bisiklet sürüş kuralları ile trafik kazalarının önlenmesi için 'ben ne yapabilirim' konularında eğitim verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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