Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Anaokulunda genel görüntüler Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere verilen eğitimden görüntüler Okul Müdürü Hikmet Yıldız ile röportaj Okul önünde toplu footğraf çektirilmesi Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimiMUŞ (AA ) - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ilkokul...
Anaokulunda genel görüntüler
Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere verilen eğitimden görüntüler
Okul Müdürü Hikmet Yıldız ile röportaj
Okul önünde toplu footğraf çektirilmesi
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
MUŞ (AA ) - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.
Konukbekler Beldesi İlkokulundaki eğitimin ardından okul müdürü Hikmet Yıldız, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Eğitimlerin faydalı olduğuna değinen Yıldız, "Bu tür eğitimler çocuklarımız için çok önemli. Çocuklar artık yola çıktıkları andan itibaren bu bilgilere uymaya çalışacaklar. Bu açıdan çok faydalı" dedi.
Ekipler daha sonra öğrencilere kitap ve bayrak dağıttı.
Haber Videosu: Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi