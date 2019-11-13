Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

13.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:52
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

'ta İl Komutanlığı trafik ekipleri ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Beldesi İlkokulundaki eğitimin ardından okul müdürü Hikmet Yıldız, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Eğitimlerin faydalı olduğuna değinen Yıldız, "Bu tür eğitimler çocuklarımız için çok önemli. Çocuklar artık yola çıktıkları andan itibaren bu bilgilere uymaya çalışacaklar. Bu açıdan çok faydalı" dedi.

Ekipler daha sonra öğrencilere kitap ve bayrak dağıttı.

Kaynak: AA
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