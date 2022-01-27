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Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tepebaşı ve Çifteler'deki çocuklara çeşitli karne hediyeleri verdi.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tepebaşı ve Çifteler'deki çocuklara çeşitli karne hediyeleri verdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Tepebaşı ve Çifteler ilçesindeki jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan ilkokul öğrencilerinin 'Kısa bir mola' temalı karne dağıtımına katılarak çeşitli hediyeler verdi. Öğrencilere kişisel güvenlik önlemleri hakkında bilgi veren ekipler, Jandarma Çocuk Dergisi dağıtımı yaptı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin huzur ve güven içerisinde öğrenim hayatlarına devam etmeleri amacıyla icra edilen tüm faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi

Jandarmadan öğrencilere karne hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Eskişehir, Jandarma, Tepebaşı, Çocuk, Yerel, Haber

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