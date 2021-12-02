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Jandarmadan öğrencilere 'Genel trafik kuralları' semineri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan öğrencilere 'Genel trafik kuralları' semineri

Antalya'nın Kaş ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine Jandarma ekipleri, genel trafik kuralları eğitimi semineri verdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine Jandarma ekipleri, genel trafik kuralları eğitimi semineri verdi.

Kaş ilçesi Sütleğen İlk ve Orta Okulu, İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerine; Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 15. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından

genel trafik kuralları eğitimi semineri verildi. Seminer kapsamında 148 öğrenci ve 12 öğretmen ile karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, yaya geçitlerinde öğrencilerin hareket tarzı, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı konuları konuşuldu. - ANTALYA

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