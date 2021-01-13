Jandarmadan öğrencilere eğitim
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Jandarmadan öğrencilere eğitim

13.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:25
Jandarmadan öğrencilere eğitim

Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik ile ilgili tanımlar, yaya ve yolcu hareket tarzları, emniyet kemerinin önemi ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verildiği bildirildi.

Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik ile ilgili tanımlar, yaya ve yolcu hareket tarzları, emniyet kemerinin önemi ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verildiği bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, eğitimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim ve bilgilendirme faaliyeti icra edilemediğinden, 4-7 Ocak'ta 375 öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik ile ilgili tanımlar, yaya ve yolcu hareket tarzları, emniyet kemerinin önemi ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verilmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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