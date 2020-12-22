Jandarmadan öğrencilere canlı yayınla trafik dersi
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Jandarmadan öğrencilere canlı yayınla trafik dersi

22.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:50
Jandarmadan öğrencilere canlı yayınla trafik dersi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınla trafik dersi verildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınla trafik dersi verildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma trafik Timleri tarafından ilçe ve köylerde eğitim gören 118 ilkokul ve ortaokul öğrencisine EBA üzerinden trafik dersi verildi. Canlı yayın bağlantısı yapılarak verilen derste öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak hedeflendi.

2021 yılı pandemi sürecinde de verilen eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - OSMANİYE

Jandarmadan öğrencilere canlı yayınla trafik dersi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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