Jandarmadan öğrencilere ayakkabı ve kıyafet yardımı

07.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:43

Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik Timi tarafından İlk ve Ortaokul öğrencilerine ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı.



Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'ne bağlı Ali Köse köyündeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı. Organizasyona İlçe Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ozan Malkoç ve İlçe Jandarma Komutalığı komutanları katıldı. Jandarmanın yapmış olduğu yardım öğrencilere büyük mutluluk yaşattı.



Okul müdürü Nağihan Karaca ve Müdür yardımcı Hatice Tuğba Akan, yapılan bu yardımın öğrencilerle beraber kendilerini de çok mutlu ettiğini ve öğrenciler adına ilçe jandarma komutanlığına teşekkür ettiler. - IĞDIR

Kaynak: İHA