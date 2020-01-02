Jandarmadan nefes kesen gösteri
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Jandarmadan nefes kesen gösteri

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından nefes kesen görüntüler paylaştı.

02.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:52
Jandarmadan nefes kesen gösteri

Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından nefes kesen görüntüler paylaştı.


Jandarma Genel Komutanlığı 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı nefes kesen görüntüler ortaya çıkardı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Onlar korku nedir bilmeyen, isimsiz kahramanlar" denildi.


Görüntülerde askerlerin yaptığı gösteriler yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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