Jandarmadan nefes kesen gösteri
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından nefes kesen görüntüler paylaştı.
02.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:52
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından nefes kesen görüntüler paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı Safranbolu 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı nefes kesen görüntüler ortaya çıkardı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Onlar korku nedir bilmeyen, isimsiz kahramanlar" denildi.
Görüntülerde askerlerin yaptığı gösteriler yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA