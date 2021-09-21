Jandarmadan, 'Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma' pankartı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan, "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma" pankartı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan,

Aksaray'da düğün ve özel günlerde yaşanan silah atma olaylarına karşı geniş güvenlik önlemleri alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köylerde yapılacak olan tüm düğünleri takibe alarak, düğün yerlerine "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma" yazılı pankartlar astı.

Aksaray'da düğün ve özel günlerde yaşanan silah atma olaylarına karşı geniş güvenlik önlemleri alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köylerde yapılacak olan tüm düğünleri takibe alarak, düğün yerlerine "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma" yazılı pankartlar astı.

Aksaray'da düğün ve özel günlerde maganda kurşunlarının önüne geçilmesi kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köylerde yapılan tüm düğünleri takibe aldı. Takip kapsamında düğün öncesi düğünün yapılacağı yerlere giden jandarma ekipleri burada düğün sahibi, belde belediye başkanı, muhtar veya yetkili kişilerle görüşerek silah atma konusunda uyarılar ve bilgilendirme yapıyor. Ziraat Odası Başkanlığıyla koordineli çalışan jandarma ekipleri yaptırılan pankartları da kendi elleriyle düğün yapılacak yerlere asarak farkındalık oluşturuyor. "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma" yazılı pankartlar düğün yerlerinde birkaç noktaya asılıyor.

Konuyla ilgili jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde can ve mal kaybı yaşamadan, gelenek ve göreneklerini sürdürebilmeleri maksadıyla çalışmalarımız azim ve kararlılık ile devam edecektir" denildi. - AKSARAY

Jandarmadan, Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma pankartı

Jandarmadan, Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma pankartı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cinnet getiren kadın, babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Cinnet getiren kadın, babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

 Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Pınar Deniz Demet Akalın
Spor Muslera Domagoj Vida Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Jandarmadan, 'Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceğini Karartma' pankartı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:58:54. #1.17#