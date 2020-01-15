Jandarmadan muhtar ve eşlerine trafik ve aile içi şiddet semineri
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Jandarmadan muhtar ve eşlerine trafik ve aile içi şiddet semineri

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesinde 34 muhtar ve eşlerine aile içi şiddet ile trafik semineri verdi.

15.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:00
Jandarmadan muhtar ve eşlerine trafik ve aile içi şiddet semineri

İl Komutanlığı ekipleri, ilçesinde 34 muhtar ve eşlerine aile içi şiddet ile trafik semineri verdi.

Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen seminerde, mahalle muhtarlarına ve eşlerine jandarma ekiplerince, trafikte temel kurallar ve aile için şiddetin önlenmesinde yapılan çalışmalar, eşlerin hakları hatırlatıldı.

Seminerde konuşan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, muhtarların bulundukları mahallelerde merkezi idarenin en temel temsilcileri olduğunu belirterek, aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda toplumda muhtarlar aracılığıyla farkındalık uyandırmak istediklerini söyledi.

Şehzadeler ilçesinde toplantıya çağırdıkları 34 muhtarın, toplumu aile içi şiddet konusunda aydınlatacağını ve iyi örnek olacağını vurgulayan Çaykara, muhtarların mahallelerin önderleri ve büyükleri olarak mahalle sakinlerinde duyarlılığını arttıracağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA
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