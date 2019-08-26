Jandarmadan motosikletlere yönelik uygulama

26.08.2019 10:56

Tokat'ta, jandarma ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada 3 bin 988 araç ve motosiklet kontrol edildi. 27 motosiklet trafikten men edildi. 19 bin 416 lira cezai işlem uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA