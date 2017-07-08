Jandarmadan Meyve Bahçesine Kenevir Operasyonu

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından bir meyve bahçesine düzenlenen operasyonda 92 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Saraylı köyünde yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen İstihbarat ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri Çatalarmut köyü mevkiinde bulunan bir meyve bahçesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 92 adet Hint keneviri ele geçirilirken C.Ö. adlı şahıs gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM