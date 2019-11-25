Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret
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Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret

Ankara İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, harçlıklarını öğretmenleri adına Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan öğrencileri ziyaret etti.

25.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:46
Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret

İl Komutanlığı yetkilileri, harçlıklarını öğretmenleri adına Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan öğrencileri ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, jandarma yetkilileri 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Yenimahalle'deki Türkan Azmi Köksoy İlkokulu'nu ziyaret ederek Mehmetçik Vakfı'na öğretmenleri adına bağışta bulunan 3-A sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Yetkililer, ziyarette, öğretmene sertifika ve çiçek verdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden yetkililer, jandarmanın görevleri hakkında kısa bilgilendirme yaptı.

Sınıf öğretmeni de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mehmetçiğe teşekkür etti.

Kaynak: AA
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