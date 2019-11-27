Jandarmadan medikal firmalara operasyon

27.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:40

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumunu dolandırdığı iddia edilen medikal firmalarına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.



Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medikal firmaların Sosyal Güvenlik Kurumunu dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda Ankara, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren 3 medikal firması tarafından anjiyo sırasında kullanılan ve yurt dışından ithal edilen stent, katater, kılavuz teli gibi medikal sarf malzemelerinin sahte etiket/barkod kullanılarak fatura edildiği tespit edilerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile soruşturma başlatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığınca teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin anjiyo operasyonlarında hastalara hiç kullanılmayan veya kullanılan miktardan daha fazla miktarda medikal sarf malzemelerini fatura ettiği tespit edildi. Şüphelilerin 3 medikal firması üzerinden 54 ildeki 130 kamu/üniversite ve özel hastanelere satışını yaptığı anjiyo operasyonu yapılan hastalarda kullanılan medikal sarf malzemelerine ait etiketler ve barkodlarda inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde hastanelerde anjiyo operasyonu yapılan yaklaşık 9 bin hastada 35 bin kaleme yakın sahte etiketli/barkodlu medikal sarf malzemesinin fatura edildiği, bu suretle Sosyal Güvenlik Kurumunun yaklaşık 25 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüphelilerin bir kısmının elde ettikleri gelirleri yurt dışındaki bankalara aktardıkları bilgisine ulaşıldı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, ihale edimine fesat karıştırma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi, görevi kötüye kullanma, rüşvet, resmi/özel belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturmaya istinaden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığınca Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Samsun ve Muğla illerinde 23 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda on binlerce çeşitli markalarda medikal sarf malzemelerine ait sahte etiket, sahte barkod, boş barkod kağıdı, 1 adet sahte etiket/barkod basımında kullanılan bilgisayar, 2 adet sahte etiket/barkod basım makinası, 81 adet dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ankara İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA