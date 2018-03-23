Jandarmadan "Mayalı Çetesi"Ne Operasyon

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, önceki gün Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesinde, İbrahim Ş'nin park halindeki aracının camının kırılıp, 50 bin lira, çek, senet, kredi kartları ve bilgisayar çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlığın, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kayseri ve Kırıkkale çevresinde "Mayalı çetesi" olarak bilinen şebekenin üyesi 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale'de önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çok sayıda hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan Suna M, Tarık M. ve Ferdi M. yakalandı.

Adreslerdeki arama ve kontrollerde de çok sayıda sahte plaka ele geçirilirken, şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandıkları değerlendirilen 2 lüks araç da muhafazaya alındı.

Zanlılar, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.