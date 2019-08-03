Jandarmadan lüks yata uyuşturucu operasyonu

Turizm sezonunda özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu sorumluluk bölgelerinde denetimlerini artıran Muğla Jandarması 4 kilo Skunk (sentetik uyuşturucu) ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla il Jandarma Komutanlığı İstihbarat şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonunda Bodrum Gündoğan mahallesindeki limana bağlı bir yattan uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı. M.Ç. isimli şüphelinin elindeki uyuşturucu maddeyi Bodrum ve Fethiye Göcek Mahallesinde satacağı ihbarının ardından yata operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin operasyonunda M.Ç. isimli şüpheli ile birlikte 4 kilo Skunk (sentetik uyuşturucu) maddesi ele geçirildi.

Şüpheli M.Ç. Jandarma tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA