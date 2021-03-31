Jandarmadan leyleklere özel broşür
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Jandarmadan leyleklere özel broşür

İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Haberler | Güncel

Jandarmadan leyleklere özel broşür Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, leyleklerin yuvalarının korunması için köylerde broşür dağıtarak vatandaşları uyardı.

Jandarmadan leyleklere özel broşür

ARDAHAN - Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, leyleklerin yuvalarının korunması için köylerde broşür dağıtarak vatandaşları uyardı.

Ardahan'da yuvalarını dolduran leylekler ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte mekanlarını yeniden şenlendirdi. Ardahan ve özellikle Göle ilçesine bağlı Yiğitkonağı, Çayırbaşı, Yanatlı, Tellioğlu ve Karlıyazı köylerinde Ekim ayına kadar kalacak olan leyleklerin yuvalarının korunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ve Çayırbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, vatandaşları uyardı. Üzerinde 'Leylekler yuvalarını kurmaya başladı. Baharın müjdecisi leyleklerin yuvalarını koruyalım' yazılı broşürler dağıtan jandarma ekipleri vatandaşları da göçmen kuşlar ve leylekler konusunda bilgilendirdi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Her yıl Mart ayı itibariyle baharın müjdecisi olarak sıcak bölgelerden göç ederek Ardahan ili bölgesine gelen leylekler Göle ilçesindeki Yiğitkonağı, Çayırbaşı, Yanatlı, Tellioğlu ve Karlıyazı köylerinde yuva yaparak Eylül - Ekim aylarına kadar bölgemizde kalmakta ve yavrularını büyüterek havaların soğuması ile birlikte tekrar sıcak bölgelere göç etmektedir. Bölgemize misafir olarak gelen leyleklerin yaşamlarını doğal olarak sürdürerek, üreme ve konaklaması için daha önceden yaptıkları yuvalarının bozulmadan korunarak çevre ve doğal hayatın korunmasına katkı sağlamak amacıyla Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Çayırbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerimizce "Leylekler Yuvalarını Kurmaya Başladı" başlıklı broşür hazırlanarak bölge halkına dağıtılmış ve halkımız leyleklerin korunması konusunda bilgilendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Jandarmadan leyleklere özel broşür
Jandarmadan leyleklere özel broşür
Jandarmadan leyleklere özel broşür
Jandarmadan leyleklere özel broşür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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