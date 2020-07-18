Jandarmadan kurban pazarında Kovid-19 ve dolandırıcılığı önlemeye yönelik denetim İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe'deki kurban satış pazar yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve dolandırıcılık olaylarını önlemeye yönelik denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe'deki kurban satış pazar yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve dolandırıcılık olaylarını önlemeye yönelik denetim yaptı.

Jandarma Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinin katılımıyla Paşaköy Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda yapılan kontrollerde satıcılar ve ziyaretçiler, maske takma, para alışverişlerinde eldiven kullanma, kurban pazarlığında el sıkışmama, dezenfektan ve kolonya kullanımı konusunda uyarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timleri de satıcıları sahte para konusunda ikaz etti. Sahte paranın nasıl anlaşılacağına ilişkin bilgilendirme yapan timler, satıcıların yanlarında fazla para bulundurmaması, sahte paranın tespitine yarayan kalem veya cihaz bulundurması, para almadan kurbanlıkları alıcıya teslim etmemesi gerektiğini ifade etti.

Kurban satmak isteyen vatandaşlar, jandarma tarafından yapılan denetim ve bilgilendirmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu arada, kurban pazarlıklarının iki ucunda eldiven olan sopalarla yapıldığı görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA