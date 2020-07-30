Jandarmadan Kurban Bayramı öncesi drone ile denetim Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler drone destekli asayiş uygulaması ve trafik denetimi yaptı.

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler drone destekli asayiş uygulaması ve trafik denetimi yaptı. Kentte denetim yapan jandarma görevlileri, Erzincan-Kemah kara yolu Cebesoy Köprüsü mevkisinde vatandaşların güvenli ve huzur içinde seyahat etmeleri amacıyla yol kontrolü ve arama gerçekleştirdi. Denetimlerde Mobil Plaka Tanıma Sistemi ve drone ile uygulama yapıldı. Sürücülere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatan ekipler uyarılarda bulundu. Ekipler, ayrıca sürücüleri yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirdi. Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan jandarma ekipleri, şeker ve kolonya ikramında da bulunuldu. Kaynak: AA