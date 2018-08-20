Jandarmadan Kurban Bayramı'na Özel Video

Jandarma Genel Komutanlığı Kurban Bayrımı öncesinde yayınladığı video ile vatandaşların bayramını kutladı.

Jandarma Genel Komutanlığınca Kurban Bayramı vesilesiyle bir video yayınlandı. Görev başındaki jandarma personelinin yer aldığı videoda, "Yolculuğunuzun güvenle geçmesi için bu bayramda da görevdeyiz. Jandarma varsa, güven var" mesajı verildi. - ANKARA