Jandarmadan kurallara uymayan 269 kişiye 547 bin 350 TL para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Jandarmadan kurallara uymayan 269 kişiye 547 bin 350 TL para cezası

08.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:07
Jandarmadan kurallara uymayan 269 kişiye 547 bin 350 TL para cezası

Trabzon'da jandarmanın sorumluluk alanları içerisinde yapılan denetimlerde 269 kişiye toplam 547 bin 350 TL para cezası kesildi.

Trabzon'da jandarmanın sorumluluk alanları içerisinde yapılan denetimlerde 269 kişiye toplam 547 bin 350 TL para cezası kesildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca; emre aykırı davranış, sarhoşluk, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki kabahatler ile Covid-19 denetimleri kapsamında (sosyal mesafe, karantina/izolasyon tedbirlerine sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske takma zorunluğuna uymamaktan) 269 kişiye toplam 547 bin 350 TL, 1 konaklama tesisine veri göndermemekten 9 bin 12 TL idari para cezası uygulanırken, 6 kişi hakkında ise Covid-19 kurallarına riayet etmemekten adli işlem yapıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kurallara uymayan 170 kişiye 216 bin lira ceza kesildi
Son dakika haberleri: Kurallara uymayan 170 kişiye 216 bin lira ceza kesildi
Bilecik'te kısıtlamalara uymayan 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası yazıldı
Bilecik'te kısıtlamalara uymayan 14 kişiye 44 bin 100 TL para cezası yazıldı
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Sezen Aksu Ebru Şallı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Türk Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarmadan kurallara uymayan 269 kişiye 547 bin 350 TL para cezası - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:07:27. #1.15#
title