Jandarmadan kural tanımaz sürücülere 335 bin TL para cezası

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan drone destekli denetimlerde toplamda 3 bin 550 motosiklet kontrol edilirken, kask ve koruyucu ekipman kullanmayan, belgeleri eksik 525 sürücüye toplamda 335 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan drone destekli denetimlerde toplamda 3 bin 550 motosiklet kontrol edilirken, kask ve koruyucu ekipman kullanmayan, belgeleri eksik 525 sürücüye toplamda 335 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Antalya il merkez ve ilçelerinde 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Motosikletli Jandarma Trafik Timleri (HIZIR) ve Motosikletli Asayiş (HUZUR) Timleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve eğitim çalışması gerçekleştirildi. Havaların ısınması, turizm sezonunun ve normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğunlaşan trafikte, kazalar ve kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları azaltmak amaçlı yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine trafik kuralları, güvenli sürüş, kask ve koruyucu ekipman kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Drone destekli yürütülen denetimde toplamda 3 bin 550 motosiklet kontrolü yapılırken, kask ve koruyucu ekipman kullanmayan, belgeleri eksik 525 sürücüye toplamda 335 bin lira idari yaptırım para cezası uygulandı. 125 motosiklet trafikten men edilerek otoparklara çekilirken 3 adet çalıntı motosiklet ile hakkında yakalama şerhi bulunan 9 şahıs ve 6 motosiklet yakalanarak idari ve adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı