Jandarmadan kural tanımaz sürücülere 335 bin TL para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan kural tanımaz sürücülere 335 bin TL para cezası

Jandarmadan kural tanımaz sürücülere 335 bin TL para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan drone destekli denetimlerde toplamda 3 bin 550 motosiklet kontrol edilirken, kask ve koruyucu ekipman kullanmayan, belgeleri eksik 525 sürücüye toplamda 335 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan drone destekli denetimlerde toplamda 3 bin 550 motosiklet kontrol edilirken, kask ve koruyucu ekipman kullanmayan, belgeleri eksik 525 sürücüye toplamda 335 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Antalya il merkez ve ilçelerinde 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Motosikletli Jandarma Trafik Timleri (HIZIR) ve Motosikletli Asayiş (HUZUR) Timleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve eğitim çalışması gerçekleştirildi. Havaların ısınması, turizm sezonunun ve normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğunlaşan trafikte, kazalar ve kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları azaltmak amaçlı yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine trafik kuralları, güvenli sürüş, kask ve koruyucu ekipman kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Drone destekli yürütülen denetimde toplamda 3 bin 550 motosiklet kontrolü yapılırken, kask ve koruyucu ekipman kullanmayan, belgeleri eksik 525 sürücüye toplamda 335 bin lira idari yaptırım para cezası uygulandı. 125 motosiklet trafikten men edilerek otoparklara çekilirken 3 adet çalıntı motosiklet ile hakkında yakalama şerhi bulunan 9 şahıs ve 6 motosiklet yakalanarak idari ve adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA

Jandarmadan kural tanımaz sürücülere 335 bin TL para cezası
Jandarmadan kural tanımaz sürücülere 335 bin TL para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Komşularıma gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika | Eşine doğum günü sürprizi yapmaya giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
Oğlunu uyandırmaya giden baba yıkıldı! 17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla canına kıydı
Oğlunu uyandırmaya giden baba yıkıldı! 17 yaşındaki genç, annesinin eşarbıyla canına kıydı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmadan kural tanımaz sürücülere 335 bin TL para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 17:50:19. #1.15#

title