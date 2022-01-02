Jandarmadan kıraathanede kumar baskını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan kıraathanede kumar baskını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarmadan kıraathanede kumar baskını Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri, yılbaşı günü denetim gerçekleştirdikleri kıraathanede kumar oynayan 3 şahsı suçüstü yakaladı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Jandarmadan kıraathanede kumar baskını

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri, yılbaşı günü denetim gerçekleştirdikleri kıraathanede kumar oynayan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Şahıslara idari para cezası uygulanırken, kumar oynamaya müsaade eden mekana soruşturma açıldı.

Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesi, Side Mahallesinde 1 Ocak Cumartesi günü E.K.isimli şahsın işlettiği Kıraathanede yapılan kontrolde; R.M.,K.A.,H.B. isimli şahısların kumar oynadığı belirlendi.

Suçta kullanılan ve oyun oynandığı tespit edilen İskambil kağıdı, pul, kumar oynayan şahısların alacak verecek durumunu gösterir kayıtların bulunduğu yazboz kağıdı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda İş yeri sahibi E.K. hakkında TCK 228. Maddesi uyarınca Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak suçundan soruşturma başlatıldı. Kumar oynayan 3 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden 5 bin 460 TL. idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan kıraathanede kumar baskını

Jandarmadan kıraathanede kumar baskını

Jandarmadan kıraathanede kumar baskını

Jandarmadan kıraathanede kumar baskını

Jandarmadan kıraathanede kumar baskını

Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

 Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi

Kaza yapan alkollü sürücüden alışık olmadığımız sözler! Özür üstüne özür diledi

 Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title