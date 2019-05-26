Jandarmadan kumar operasyonu Açıklaması

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde kumar ve tombala uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri operasyonlar sırasında çeşitli suçlardan aranan 57 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 91 ekip ve 383 personelin katılımı ile müşterek olarak yapılan 'Kumar Tombala' uygulaması kapsamında; 498 umuma açık yerde yapılan uygulama neticesinde 6 bin 2 kişi sorgulanmış; çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalanarak, bu kişilerden 2'si gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada 3 iş yeri hakkında ceza-i işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edilmiş, 3 adet kumar makinesi ve 250 TL. para ele geçirildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA