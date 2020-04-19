Jandarmadan küçük kıza doğum günü jesti
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Jandarma, Silivri

Jandarmadan küçük kıza doğum günü jesti

Jandarmadan küçük kıza doğum günü jesti Silivri'de Jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan küçük kıza pasta olarak doğum gününü kutladı.

19.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:29
Jandarmadan küçük kıza doğum günü jesti

Jandarmadan küçük kıza doğum günü jesti

İSTANBUL - Silivri'de Jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan küçük kıza pasta olarak doğum gününü kutladı. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen küçük kız jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Silivri Gümüşyaka Mahallesinde yaşayan Ceren Naz Şenözlü isimli 10 yaşındaki kız çocuğu bu sabah 112 Mobil Vaka Takip hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır evden çıkmadığını belirten küçük kız televizyonda Jandarma ekiplerinin bir çocuk için pasta aldığını gördüğünü söyledi. Kendisinin de bugün doğum günü olduğunu söyleyen Ceren, evde annesi ile yaşadığını ve babasının evde olmadığını pastayı ancak jandarmanın bulabileceğini söyleyerek yardım istedi.

Ceren'in yardım talebine kayıtsız kalmayan jandarma ekipleri unlu mamul üretimi yapan bir iş yerine Ceren için doğum günü pastası hazırlattı. Daha sonra Ceren'in evine giden ekipler pastayı teslim ederek küçük kızın doğum gününü kutladı. Jandarmanın jesti karşısında çok mutlu olan küçük kız teşekkür etti.

Jandarmadan küçük kıza doğum günü jesti

Kaynak: İHA

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