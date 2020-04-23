Jandarmadan, küçük Çınar'a sürpriz doğum günü
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Jandarmadan, küçük Çınar'a sürpriz doğum günü

Jandarmadan, küçük Çınar'a sürpriz doğum günüMERSİN'de jandarma ekipleri, 8'inci yaş gününde ilkokul öğrencisi Çınar Akoğlu'na sürpriz yaptı.

23.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:37
Jandarmadan, küçük Çınar'a sürpriz doğum günü

Jandarmadan, küçük Çınar'a sürpriz doğum günü

MERSİN'de jandarma ekipleri, 8'inci yaş gününde ilkokul öğrencisi Çınar Akoğlu'na sürpriz yaptı. Ellerinde pastayla kapıyı çalan jandarma ekibini karşısında bulan küçük Çınar, büyük mutluluk yaşadı.

Adana'da bir işyerinde çalışan Yetkin Akoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki evlerinde bulunan oğlunun doğum gününü, sokağa çıkma yasağı nedeni ile kutlayamadığını söyledi. Acil Çağrı Merkezi görevlileri durumu, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezi'ne bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı'nın bilgisi dahilinde oluşturulan ekip, 8'inci yaş günü için ilkokul öğrencisi Çınar Akoğlu'na doğum günü pastası alıp, adrese gitti. Kapıyı açan Çınar, ellerinde doğum günü pastasıyla jandarmayı görünce şaşkınlık yaşadı. Küçük Çınar pastanın üstündeki mumları üflerken, yakınları da 'Mutlu yıllar Çınar' diyerek alkışla tempo tuttu. Jandarma ekibi, beraberinde getirdikleri çeşitli hediyeleri de Çınar'a verdi.

Çınar Akoğlu, sürpriz nedeniyle jandarma ekibine teşekkür etti. O anları cep telefonuyla kayda alan yakınları, Çınar'ın askerleri çok sevdiğini, bugünü de unutmayacağını söyledi.

Jandarmadan, küçük Çınar'a sürpriz doğum günü

Kaynak: DHA

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