Jandarmadan köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi
Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı kırsal mahallelerde devriye gezen jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak çocuklara hediyeler verdi.
23.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:34
Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı kırsal mahallelerde devriye gezen jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak çocuklara hediyeler verdi.
Jandarma ekipleri, mahallelerde, araçların megafonundan çocukların bayramını tebrik etti.
Sazak Mahallesi'nde jandarma ekibini, Türk bayraklarıyla evlerinin önüne çıkan çocuklar karşıladı.
Jandarma, çocuklara hediyeler dağıttı.
Sazak Mahallesi'nde bir kız çocuğu, ekip aracının megafonundan 23 Nisan'ın önemini vurgulayan şiir okudu.
Kaynak: AA