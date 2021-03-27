Jandarmadan Kovid-19 denetimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Jandarmadan Kovid-19 denetimleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan Kovid-19 denetimleri

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelindeki korona virüsü (Kovid-19) denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde insana ait kafatası buldu
Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde insana ait kafatası buldu
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelindeki korona virüsü (Kovid-19) denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Samsun Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki araçlarda ve mahallelerde korona virüsü tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetliyor. Tekkeköy'de jandarma ekipleri, korona virüsü önlemleri kapsamında denetimlere devam ediyor.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde filyasyon çalışmaları yapıyor. Mahalleleri de kontrol eden ekipler, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yapıyor. Evleri de denetleyen ekipler, pozitif ve temaslı kişilerin alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor. - SAMSUN

Jandarmadan Kovid-19 denetimleri
Jandarmadan Kovid-19 denetimleri
Jandarmadan Kovid-19 denetimleri
Jandarmadan Kovid-19 denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jandarmadan Kovid-19 denetimleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:13:41. #1.14#
title