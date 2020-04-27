Jandarmadan korona yasaklarını ihlal edenlere 87,8 bin lira ceza
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Jandarmadan korona yasaklarını ihlal edenlere 87,8 bin lira ceza

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından, korona virüsle ilgili yasakları ihlal edenlere toplam 87 bin 828 lira ceza kesildi.

Jandarmadan korona yasaklarını ihlal edenlere 87,8 bin lira ceza
27.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:52

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından, korona virüsle ilgili yasakları ihlal edenlere toplam 87 bin 828 lira ceza kesildi.

Samsun Valiliği, korona virüsle mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha, İl Pandemi ve İl İdare Kurulumuzca birçok karar alınıp uygulanmıştır. Alınan kararların uygulamasının takibi amacıyla İl Jandarma Komutanlığımız tarafından bugüne kadar yapılan denetimlerde; 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklanmış, bu kapsamda, yasağa uymayan 4 bin 841 vatandaşımız uyarılarak ikametlerine gönderilmiş, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan yasağı ihlal eden 28 kişiye toplamda 7 bin 484 TL, 20 yaş ve altı vatandaşlarımızdan yasağı ihlal eden 114 kişiye toplamda 46 bin 240 TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın meydanlarda, sokak ve caddelerde sosyal mesafe kuralına uymadan toplu olarak yürümemeleri veya bulunmamalarını sağlamak için ekiplerimizce yapılan kontrollerde toplam 75 şahsa sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 26 bin 264 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Ayrıca mesire ve piknik alanlarında uyulması gereken kurallara uymayan 6 kişiye 2 bin 352 TL, toplu taşıma kurallarına uymayan 6 kişiye 2 bin 352 TL, seyahat izin belgesi olmayan 4 kişiye 1568 TL ve kurallara uymayarak balık tutan 4 kişiye 1568 TL idari para cezası uygulanmıştır. İlimiz girişlerinde bulunan uygulama noktalarında izinsiz seyahatin önlenmesi ve gelen vatandaşlarımızın kontrol edilmesi için personel takviyesi yapılmış, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 28 bin 28 araç ve 44 bin 511 şahıs kontrol edilmiş, vatandaşlarımıza yasaklara uymaları ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda telkinlerde bulunulmuştur. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan toplamda 476 iş yeri ile ilgili olarak yapılan denetimlerde, 4 iş yerinin yasağa uymadığı tespit edilmiş ve gerekli işlemler başlatılmıştır. Ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve evde kalmaları konusunda anons edilerek uyarılmaktadır." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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