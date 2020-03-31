Jandarmadan korona virüs tedbirleri
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Sarıkamış, Jandarma, Kars

Jandarmadan korona virüs tedbirleri

Jandarmadan korona virüs tedbirleri Kars'ın Sarıkamış ilçesinde korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor.

31.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:22
Jandarmadan korona virüs tedbirleri

Jandarmadan korona virüs tedbirleri

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri titizlikle uygulanmaya devam ettiği kentte İlçe Jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri, ilçenin giriş-çıkış noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini yapıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında görevlendirildi. Jandarma ve sağlık ekipleri vatandaşların ateşini ölçüyor, korona virüs hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Sağlık ekipleri, ateşi yüksek olan vatandaşları bir süre bekleterek yeniden ateşini ölçüyor. Ateşi normal olan vatandaşlar yollarını devam ediyor.

Özellikle son günlerde daha da artırılan denetimler vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar sosyal mesafeyi de koruyor.

Jandarmanın almış olduğu tedbirlerden memnun olduğunu belirten vatandaşlardan Serkan Ayaz, "Jandarma ekipleri ilçemizin giriş ve çıkışında sağlık ekipleriyle yoğun tedbir almışlar ateşlerimizi ölçüyorlar gayet güzel memnunuz. Görev yapan ekiplerimize teşekkür ederiz" dedi.

Jandarmadan korona virüs tedbirleri

Kaynak: İHA

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Jandarmadan korona virüs tedbirleri
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